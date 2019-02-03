Калуга, 3 февраля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Число жертв аварии с автобусом в Калужской области возросло до четырех человек. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Управления МВД по Калужской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По последним данным, в результатет ДТП, в результатет ДТП с автобусом, который перевозил детей, погибли трое взрослых и один ребенок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автобус с детьми перевернулся под Калугой. Известно, что всего в автобусе находились 48 человек, из них 33 — дети. Они ехали в филармонию для выступления в конкурсе.

Причина ДТП устанавливается.