Тюмень, 3 февраля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В Тюмени 3 февраля прошли два санкционированных митинга против высоких тарифов на сбор, вывоз и утилизацию мусора. Организаторами протеста выступили гражданские активисты и региональное отделение КПРФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Первый митинг состоялся на площади Борцов Революции с 11:30 часов по местному времени. Второй, под коммунистическими красными флагами, прошёл у здания Технопарка с 13:00. Отметим, что один митинг плавно перешёл в другой. Первый по словам организаторов, собрал около 300 человек, второй уже меньше — около 150 человек. Отметим, что в Тюмени сегодня морозно: до минус 25 градусов по Цельсию.

«Наши общие усилия уже дали результаты: тариф проверяет прокуратура, губернатор сменил принцип начисления и снизил норму накопления мусора, часть горожан получила некоторые послабления. Но борьба с жадностью мусорной монополии не окончена! Наши расчеты показывают, что тариф может быть снижен в четыре раза!», — заявили свои требования инициативные тюменцы.

Напомним, с 1 февраля 2019 года в платёжках за коммунальные услуги у тюменцев появилась отдельная строчка об оплате за сбор, вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных отходов. Изначально планировалось, что рост платы за обращение с отходами будет незначительным, а на 16 территориях Тюменской области снизится. Расчёт ввели для собственников жилых помещений — 5,04 рубля с квадратного метра.

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Это не устроило тюменцев, проживающих в стометровых квартирах, а также владельцев частных домов, где в общую площадь входят бани, гаражи и прочие надворные постройки. Именно эти тюменцы громче всех кричали о смене принципа начисления тарифа с квадратного метра на взимание платы с прописанных в жилье людей — 20 января прошёл народный сход под девизом «мусорят люди, а не метры».

И 24 января глава региона Александр Моор дал распоряжение департаменту тарифной и ценовой политики Тюменской области сменить тариф.

«Платёж для жителей многоквартирных домов составит 139,06 рублей, для индивидуальных жилых — 119,24 рублей с человека в месяц. Для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного мусора. Вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников. Юридические лица, у кого есть техническая возможность, также могут платить по факту», — сообщил губернатор Тюменской области.

Политолог, член избирательной комиссии Тюменской области Александр Лобов поддержал протест против установленных тарифов со своей семьёй. Вместе с супругой он провёл уже несколько пикетов против «золотого» мусора.

«Ещё месяц назад моя семья из четырех человек платила за вывоз мусора всего 74 руб. с квартиры. Сейчас же мы будем платить — 556 руб. Почти в восемь раз больше! Я считаю, недобросовестный «мусорный» бизнес просто-напросто пытается набить себе карманы за наш счет!» — высказал своё возмущение тюменский политолог.

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Высокий тариф, по его мнению, которое поддерживают многие протестующие, обусловлен не только большими затратами на транспортировку отходов, но и завышенным нормативом накопления мусора.

«В Калмыкии тариф за тонну мусора чуть больше 2 300 рублей, в Орловской области — чуть больше 3 500 рублей, в Костромской и Самарской областях — около 4 000 рублей, а у нас в Тюменской — этот же тариф больше 6 000 рублей. Мы видим наглядно, что тюменцам начислили объёмы выше разумного. Да, потребность в «мусорной реформе» не то что созрела, она уже перезрела, но в таком виде это не реформа! Поэтому единственно правильное решение сейчас — это заморозить «мусорную реформу» для ее тщательной доработки с публичным обсуждением!», — отметил Александр Лобов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, организаторы митингов накануне протестных акций обратились с открытым письмом к губернатору Тюменской области Александру Моору, где были перечислены основные требования по «мусорной» реформе в регионе. На митинге данные требования были озвучены. По итогам присутствующие подписали соответствующие резолюции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во многих регионах России, в том числе и в Тюменской области, с 1 января был произведён переход на новую систему работы с твёрдыми коммунальными отходами. Целью реформы стало стремление государства навести порядок в сфере обращения твёрдых коммунальных отходов. Ранее она была непрозрачной. Теперь же вывозом мусора занимаются региональные операторы. Отрасль теперь, по замыслам её авторов, должна быть декриминализирована. На смену «мусорной мафии» должны прийти крупные публичные игроки рынка обращения с отходами.

Также среди основных целей реформы значатся борьба со стихийными свалками и полигонами. На смену им должны прийти современные предприятия по переработки мусора во вторсырьё. В перспективе от реформы власти ожидают предотвращения вредного воздействие мусора на окружающую среду и здоровье людей.