Денвер, США, 3 февраля, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Ванкувер Кэннакс» разгромил команду «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

(сс) WriterGal39 Талисман хоккейного клуба «Ванкувер Кэннакс»

Игра проходила на льду арены «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

У гостей шайбы на счету Джейка Виртанена (2-я минута), Брока Бёзера (7-я), Антуана Русселя (28-я), Тайлера Мотта (37-я) и российского форварда «Ванкувера» Николая Голдобина, который удачно реализовал большинство на 54-й минуте и поставил точку в матче.

На все это хозяева смогли ответить единственным голом российского нападающего «Колорадо» Никиты Задорова на 32-й минуте игры.

Главной звездой матча стал голкипер «Ванкувера» Якуб Маркстрём, который отразил 34 из 35 бросков по его воротам.

Отметим, по итогам игры «Ванкувер» с 52 очками при 51 игре находится на 9 позиции восточной конференции, «Колорадо» там же с 52 очками при 50 проведённых играх