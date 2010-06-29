Калуга, 3 февраля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Автобус с детьми попал в ДТП в Калужской области. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

40.mchs.gov.ru Авария в Калужской области

По данным ведомства, ДТП произошло около 09:15 по местному времени на 128-м километре автотрассы Калуга-Вязьма.

Водитель пассажирского автобуса, в котором находились 47 человек, допустил опрокидывание автотранспортного средства в кювет, находившийся справа по ходу движения автобуса.

Сообщается, что автобус принадлежит частному предпринимателю. В момент аварии в автобусе было 16 взрослых и 31 ребёнок. Пассажиры автобуса ехали в Калугу из посёлка Ярцево на соревнования. По предварительным данным пострадали 20 детей. Информация уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в США с участием автобуса, перевозившего школьную баскетбольную команду. В результате ДТП пострадали 12 детей и 2 взрослых. Все пострадавшие были госпитализированы.