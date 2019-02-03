Санрайз, США, 3 февраля, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» одержал победу над хоккеистами «Вегас Голн Найтс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля Сhampionat.com.

(сс) Christophe95 Арена «Би-Би-энд-Ти-Центр» в Санрайз

Игра проходила на льду арены «Би-Би-энд-Ти-Центр» в Санрайз и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

Счет в матче открыл финский форвард русского происхождения «Флориды» Александр Барков уже на 12-й секунде встречи, однако гости смогли ответить на этого голом Макса Пасиоретти на 9-й минуте и сравнять счет.

Развязка произошла в третьем периоде, когда Майк Хоффман на 47-й минуте вывел «Флориду» вперед в счете, а затем на 59-й минуте Фрэнк Ватрано поразил пустые ворота соперника, заменившего вратаря шестым полевым игроком, чем окончательно укрепил победу своей команды.

По итогам игры «Флорида» с 50 очками расположилась на тринадцатой позиции восточной конференции НХЛ, «Вегас» с 62 очками на пятой строчке запада.