Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтинг» переиграл команду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 3 февраля «Матч ТВ».

(сс) arctic_whirlwind Никита Кучеров

Игра проходила на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Шайбы в составе победителей на счету Янни Гурда (7-я минута), Эрика Чернака (25-я) и Стивена Стэмкоса (29-я).

У их оппонентов голы забили Матс Цуккарелло (37-я) и Кевин Хейз (47-я).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился в матче результативной передачей и это стало его 80-м (22 шайбы + 58 результативных передач) очком, набранным в текущем сезоне в 52 играх лиги. Это является новым рекордом, так как предыдущее подобное достижение было сделано Венсаном Лекавалье в сезоне 2006/07 за 60 игр.

Отметим, по итогам игры «Тампа» с 80 очками возглавляет восточную конференцию НХЛ, «Рейнджерс» с 51 очком там же на двенадцатой позиции.