Москва, 3 февраля, 2019, 08:25 — ИА Регнум. Известный российский рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) скончался в возрасте 35 лет. Концертный директор исполнителя Павел Беленц сообщил журналистам, что Толмацкий умер после своего концерта в Ижевске.

Aleksandr Plyushchev Кирилл Толмацкий (Децл)

«Сегодня ночью он выступал в Ижевске. После выступления пошёл в гримёрку. Через несколько минут ему стало плохо», — рассказал Беленц журналистам.

По предварительным данным, исполнитель скончался от остановки сердца.

Популярность пришла к Дэцлу в 16 лет, когда он дебютировал со своим альбомом «Кто ты?». До сих пор этот альбом входит в число самых продаваемых в России. Затем последовали не менее популярные композиции, такие как «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь» и ряд других, которые принесли Дэцлу громкую славу. Его композиции постоянно транслировались радиостанциями и музыкальными телеканалами в начале 2000-х годов.