Магнитогорск, Челябинская область, 3 февраля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В Магнитогорске идут проверки по факту высадки школьницы из трамвая. Обстоятельства инцидента выясняет руководство муниципального предприятия «Маггортранс», пишут местные СМИ.

Иван Билибин. Морозко (фрагмент). 1932

Как сообщает издание «Доступ», на предприятии началась служебная проверка. И уже после неё будут приняты соответствующие решения.

Также в ситуацию вмешались представители «Единой России». Они требуют объяснить кондукторам, что высаживать детей на мороз нельзя.

Добавим, сейчас в Магнитогорске столбик термометра находится на отметке в районе минус 20 градусов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на холод из трамвая девочку высадили из-за надорванной 50-рублёвой купюры. Об инциденте в соцсетях заявил её отец. Кондуктор заявил ребёнку, что надорванные деньги якобы не принимают в кассе. Отцу пришлось забирать девочку с остановки.