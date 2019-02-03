В Магнитогорске выясняют, кто и почему высадил школьницу на мороз
Магнитогорск, Челябинская область, 3 февраля, 2019, 08:20 — ИА Регнум. В Магнитогорске идут проверки по факту высадки школьницы из трамвая. Обстоятельства инцидента выясняет руководство муниципального предприятия «Маггортранс», пишут местные СМИ.
Как сообщает издание «Доступ», на предприятии началась служебная проверка. И уже после неё будут приняты соответствующие решения.
Также в ситуацию вмешались представители «Единой России». Они требуют объяснить кондукторам, что высаживать детей на мороз нельзя.
Добавим, сейчас в Магнитогорске столбик термометра находится на отметке в районе минус 20 градусов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на холод из трамвая девочку высадили из-за надорванной 50-рублёвой купюры. Об инциденте в соцсетях заявил её отец. Кондуктор заявил ребёнку, что надорванные деньги якобы не принимают в кассе. Отцу пришлось забирать девочку с остановки.