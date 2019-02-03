Лондон, 3 февраля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Королеву Елизавету II и членов её семьи эвакуируют из Лондона, если выход Великобритании из состава Евросоюза по «жесткому» сценарию будет сопровождаться беспорядками. Об этом сообщает 3 февраля The Sunday Times со ссылкой на секретный план правительства.

Carfax2 Елизавета II

Отмечается, что экстренные меры были продуманы в период холодной войны, когда в Лондоне всерьез опасались ядерной атаки СССР. Теперь прежний план скорректирован на случай массовых волнений.

Место эвакуации монарха и членов королевской семьи не называется.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2016 года сторонники Brexit одержали победу на референдуме по вопросу о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе. Официальный выход должен произойти 29 марта 2019 года, за ним, согласно плану, последует переходный период, который продлится до конца 2020 года.

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