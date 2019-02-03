Москва, 3 февраля, 2019, 03:56 — ИА Регнум. Московским автомобилистам рекомендовано соблюдать скоростной режим и следить за дистанцией из-за тумана на дорогах в ночь на 3 февраля. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Дарья Антонова ИА REGNUM На дорогах Москвы

«До утра в городе будет туман», — говорится в сообщении ЦОДД в Тwitter.

Уточняется, что видимость сильно ограничена, она составит от 500 до 800 м. Гидрометцентр России объявил из-за тумана «жёлтый» уровень погодной опасности 3 февраля в Москве.

Днем в столице ожидается от −1…+1 °C, облачная погода с небольшими осадками. Местами — гололед и гололедица. Ветер будет дуть южный, юго-восточный 5−10 м/c.

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