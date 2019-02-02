Каракас, 3 февраля, 2019, 01:00 — ИА Регнум. «В Евросоюзе существует консенсус и полное единство взглядов насчет трех вещей связанных с Венесуэлой: что выборы в мае прошлого года не были свободными и справедливыми, что единственно возможная нынешняя цель — «провести свободное и демократическое голосование с гарантиями» и что все стремятся к «мирному и демократическому» результату и работают на него. Но где нет ни единства, ни консенсуса, так это в вопросе признания Хуана Гуайдо президентом страны», — пишет испанское издание El Mundo.

Цитата из диафильма «Лебедь, рак и щука». 1986. СССР Разногласие

Единой позиции по этому вопросу не было на прошлой неделе, а после встречи 1 февраля, министров иностранных дел в Бухаресте стало понятно, что ее нет до сих пор. В связи с этим глава МИДа Испании Жозеп Боррель вновь подтвердил, что Испания, совместно с Францией, Германией и Соединенным Королевством, признают Гуайдо самостоятельно в следующий понедельник, как и обещал премьер-министр Педро Санчес.

«Это произойдет в понедельник, 4 февраля, глава правительства сказал об этом четко. Когда истечет крайний срок, он [Санчес] и остальные страны, естественно, это сделают. Сейчас же продолжается работа по достижению более широкого консенсуса», — отметил испанский министр иностранных дел.

Таким образом, продолжая бороться за выработку общей позиции и не в силах пока этого достичь, Испания предпочитает действовать — вместо того, чтобы отказаться от шага, который уже сделали десятки стран по всему миру, подчеркивает El Mundo. За ними вчера, 31 января, последовал Европейский парламент, чьи воззвания были в очередной раз проигнорированы.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могериниобъявила после неофициального заседания европейских министров о создании «международной контактной группы из представителей государств — членов Евросоюза и ряда стран Латинской Америки, целью которой станет содействие выработке общего взгляда у ключевых действующих лиц в венесуэльской ситуации для достижения мирного и демократического результата». Деятельность группы будет ограничена временными рамками в 90 дней, и если по прошествии этого срока результатов не будет, ее распустят.

«Я бы предпочел, чтобы решение о создании такой группы было принять месяц назад. Сейчас мы вынуждены действовать оперативно в той ситуации, о возможности возникновения которой после 10 января знали заранее. Однако никогда не поздно, если речь идет о хорошем», — сказал по этому поводу Боррель. Первое заседание контактной группы на министерском уровне намечено на ближайшую неделю и пройдет в одной из стран Латинской Америки.

На данный момент часть стран ЕС по-прежнему не готова совершить необратимый шаг в отношении режима Николаса Мадуро. Так, Италия вчера отказалась признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку выступает против вмешательства во внутренние дела другой страны, как объяснил заместитель министра иностранных дел Манило ди Стефано.