Каракас, 2 февраля, 2019, 23:57 — ИА Регнум. «В худшие годы холодной войны Куба была важнейшим союзником Советского Союза в его геостратегической борьбе с Соединенными Штатами за контроль над Америкой. Коммунистическая Куба Фиделя Кастро, подвергнутая строгому торговому эмбарго со стороны США, выжила благодаря советской помощи. В обмен на жизненно необходимую поддержку Кастро позволил Кремлю установить на острове ракеты с ядерными боеголовками. Мир никогда не был так близок к атомной войне», — напоминает своим читателям испанское издание La Vanguardia.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

Венесуэла движется к тому, чтобы стать новой Кубой, считают СМИ. Столкнувшись с экономической и дипломатической изоляцией, устроенной Соединенными Штатами, большей частью латиноамериканских стран и Европейским союзом, режим президента Николаса Мадуро выбрал сопротивление и борьбу.

«Россия, наследница Советского Союза, возглавляемая Владимиром Путиным, который хочет возродить потерянную империю, уже пришла к нему на помощь, предлагая кредиты и оружие, а также консультирование в военной и полицейской сферах. В обмен Кремль превратит Венесуэлу в плацдарм, чтобы угрожать США», — пишет La Vanguardia.

Куба, сильно способствовавшая боливарианской революции Уго Чавеса, возобновила дипломатические связи с Соединенными Штатами в 2015 году. Зато сейчас Венесуэла Мадуро разорвала отношения с США и потому лучше всего может служить интересам Кремля, считает испанское издание. Экономический коллапс и вызванные им высокие цены на продукты и медикаменты, лишения, которые заставили три миллиона венесуэльцев покинуть страну, не позволяют «отвергнуть объятия русского медведя».

Мадуро объявил о проведении масштабных военных маневров через пару недель: эти учения должны подготовить Венесуэлу к обороне перед лицом возможного вторжения. В них будет задействовано в основном российское и китайское оружие.

Поддержка Москвы и Пекина гарантирует венесуэльскому лидеру, что он переживет международный остракизм по примеру Ирана и Северной Кореи. Как известно, экономические и дипломатические санкции не покончили ни с иранской теократией, ни с северокорейской диктатурой.

Кто может по-настоящему сместить Мадуро, так это военное руководство Венесуэлы, подчеркивает La Vanguardia, однако генералы на данный момент остаются верны лидеру чавизма. Тем не менее президент принял собственные меры предосторожности, чтобы не слишком выставлять военных напоказ.

Подавлением протестов занимаются не они, а военизированные формирования, так называемые «коллективы», и полицейское подразделение Силы специального назначения (FAES). «Они куда надежнее, чем солдаты и основа Боливарианской национальной гвардии — молодые люди, дезертирующие из-за низких зарплат и разочарования в революции», — отмечает испанское СМИ.