Москва, 2 февраля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 30 авиарейсов. Об этом свидетельствуют в субботу, 2 февраля, данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

По состоянию на 23:50 мск, во «Внуково» три рейса задержано, два отменено; в «Шереметьево» восемь рейсов задержано; в «Домодедово» два рейса задержано, двадцать отменено.

Причины отмены и задержки авиарейсов пока не известны.

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что 2 февраля в Москве в связи с туманом объявлен желтый уровень опасности.

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