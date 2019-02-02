Вашингтон, 2 февраля, 2019, 23:47 — ИА Регнум. США и Европейскому союзу нужно повлиять на руководство Украины для того, чтобы официальный Киев освободил из-под стражи руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в США на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Пора США + ЕС заставить киевский режим освободить журналиста К. Вышинского», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 мая 2018 г. в Киеве во время специальной операции был задержан журналист Кирилл Вышинский. 17 мая руководителю портала РИА Новости Украина были предъявлены обвинения в госизмене.

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