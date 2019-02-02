Лондон, 2 февраля, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Кит Харрингтон, исполнивший в сериале «Игра престолов» роль Джона Сноу (Эйгона Таргариена), рассказал журналистам о том, что в конце 2018 года он раскрыл концовку восьмого и финального сезона шоу своей жене и коллеге по сериалу Роуз Лесли. Об этом 1 февраля сообщил портал Comicbook.

Gage Skidmore Кит Харингтон

Актер сказал, что расплата настигла его немедленно: после этого жена три дня с ним не разговаривала. Когда журналисты спросили Харрингтона о том, удовлетворил ли его финал сериала, актер сообщил, что он не может сказать, счастлив он или нет, и что в случае концовки «Игры престолов» речь не идет о чем-то веселом или грустном. Харрингтон отметил: в целом его удовлетворило то, что сделали герои, но пока он не увидит концовку на экране, он не будет уверен, что действительно доволен ей.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о новой теории, которая обсуждается в рядах фанатов сериала «Игра престолов». Согласно ей, герой Джон Сноу может в итоге жениться на Серсее Ланнистер (Лена Хиди). Некоторые поклонники шоу считают, что герой Кита Харрингтона может пойти на такой шаг ради объединения Вестероса, противостоящего армии Короля Ночи.