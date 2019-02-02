В ООН объяснили, почему пишут «на Украине»
Москва, 2 февраля, 2019, 22:32 — ИА Регнум. Представители Организации Объединенных Наций (ООН) на странице в соцсети Twitter дали ответ интернет-пользователям по поводу того, почему ООН употребляет предлог не «в», а «на» со словом «Украина».
С критикой на ООН обрушились украинские интернет-пользователи из-за записи, в которой речь шла об эпидемии СПИДа на Украине.
«Использование русского языка в ООН … регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине», — объяснили в русскоязычном аккаунте организации.
Сотрудники ООН напомнили, что одним из шести официальных языков ООН является именно русский язык.
Читайте также: На Украине придумали сумму убытков от «российской блокады» Азовского моря
А также: Евросоюз призывал Украину провести «свободные и честные выборы»