Барселона, Испания, 2 февраля, 2019, 22:27 — ИА Регнум. 2 февраля между коллективами «Барселона» и «Валенсия» на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей.

JoJan Стадион «Камп Ноу»

На экваторе первого тайма Кевин Гамейро открыл счет, замкнув передачу Родриго — 0:1. Через 8 минут Парехо удвоил преимущество «летучих мышей» ударом с пенальти — 0:2. В конце половины Лионель Месси вернул хозяев в игру, реализовав одиннадцатиметровый — 1:2. На 64-й минуте Месси оформил дубль — 2:2. Голевую передачу на свой счет записал Артуро Видаль.

Статистика матча («Барселона"/"Валенсия»)

Удары 23/13

Удары в створ ворот 10/7

Процент владения мячом 67%/33%

Нарушения правил 8/4

Поданные угловые 7/1

«Барселона» с 50-ю баллами идет на первой позиции. «Валенсия», набрав 30 очков, поднялась на 7-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Вермален, Роберто, Ракитич, Аленья, Видаль, Месси, Коутиньо, Суарес.

«Валенсия»: Нето, Лато, Пиччини, Гарай, Габриэль, Парехо, Коклен, Васс, Черышев, Родриго, Гамейро.

Бригада арбитров: Альберто Ундиано Мальенко | Роберто Алонсо | Хосе Кабальеро.

Желтые карточки: Роберто — 31, Ракитич — 45, Альба — 90+1.

Голы: Гамейро 24 — 0:1, Парехо (пен) 32 — 0:2, Месси (пен) 39 — 1:2, Месси 64 — 2:2.