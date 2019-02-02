Редвуд-Сити, США, 2 февраля, 2019, 22:12 — ИА Регнум. В сети появилась информация о том, что компания Electronic Arts выпустит бесплатную версию игры Titanfall в жанре королевской битвы 4 февраля 2019 года. Об этом 1 февраля сообщил портал Comicbook.

BagoGames Titanfall

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1091456675645714432

Согласно сообщениям инсайдеров, предстоящая игра будет похожа на нечто среднее между режимом «Затмение» в Call of Duty: Black Ops 4 Blackout и Rainbow Six Siege. При этом, несмотря на то, что её действие будет происходить во вселенной Titanfall, проект будет сильно отличаться от предыдущих игр серии.

В частности, в нем не будет Титанов (боевых роботов, которых могут вызывать пилоты). Издание отмечает, что информация о дате анонса и запуске игры может оказаться недостоверной.

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Ранее в сети уже появлялась информация о том, что Electronic Arts собирается выпустить некую игру по вселенной Titanfall. Однако до сих пор не было понятно, идет ли речь о вышеназванной игре или всё же о третьей части Titanfall.