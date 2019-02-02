«Наполи» уверенно переиграл «Сампдорию» в 22-м туре Серии А
Неаполь, Италия, 2 февраля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. 2 февраля между коллективами «Наполи» и «Сампдория» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 3:0.
Первый мяч на 25-й минуте забил польский таранный форвард Аркадиуш Милик после передачи Хосе Кальехона — 1:0. В следующей же атаке Лоренцо Инсинье удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча вышедший на замену Симоне Верди реализовал пенальти — 3:0.
Статистика матча («Наполи"/"Сампдория»)
Удары 19/15
Удары в створ ворот 9/2
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 4/12
Поданные угловые 5/3
«Наполи» набрал 51 очко и укрепился на 2-й строчке. «Сампдория» с 33-мя баллами временно осталась на 6-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Наполи»: Мерет, Руй, Максимович, Хюсай, Кулибали, Аллан, Кальехон, Гамшик, Зелиньски, Инсинье, Милик.
«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Колли, Берешиньски, Мурру, Экдаль, Рамирес, Янкто, Линетти, Квальярелла, Дефрель.
Бригада арбитров: Лука Паретто | Пакуале Де Мео | Сальваторе Лонго.
Желтые карточки: Янкто — 73, Мурру — 76, Андерсен — 88.
Голы: Милик 25 — 1:0, Инсинье 26 — 2:0, Верди 89 (пен) — 3:0.