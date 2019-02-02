Неаполь, Италия, 2 февраля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. 2 февраля между коллективами «Наполи» и «Сампдория» на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 22-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 3:0.

Pochos Стадион «Сан-Паоло»

Первый мяч на 25-й минуте забил польский таранный форвард Аркадиуш Милик после передачи Хосе Кальехона — 1:0. В следующей же атаке Лоренцо Инсинье удвоил преимущество хозяев — 2:0. В конце матча вышедший на замену Симоне Верди реализовал пенальти — 3:0.

Статистика матча («Наполи"/"Сампдория»)

Удары 19/15

Удары в створ ворот 9/2

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 4/12

Поданные угловые 5/3

«Наполи» набрал 51 очко и укрепился на 2-й строчке. «Сампдория» с 33-мя баллами временно осталась на 6-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Наполи»: Мерет, Руй, Максимович, Хюсай, Кулибали, Аллан, Кальехон, Гамшик, Зелиньски, Инсинье, Милик.

«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Колли, Берешиньски, Мурру, Экдаль, Рамирес, Янкто, Линетти, Квальярелла, Дефрель.

Бригада арбитров: Лука Паретто | Пакуале Де Мео | Сальваторе Лонго.

Желтые карточки: Янкто — 73, Мурру — 76, Андерсен — 88.

Голы: Милик 25 — 1:0, Инсинье 26 — 2:0, Верди 89 (пен) — 3:0.