Москва, 2 февраля, 2019, 21:48 — ИА Регнум. Российская Федерация будет вынуждена предпринять меры в целях обеспечения своей национальной безопасности после приостановки властями США выполнения своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ, обнародованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Мы (власти Российской Федерации), разумеется, будем вынуждены предпринять всё необходимое в целях обеспечения своей нацбезопасности», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что по части разработки и развёртывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования Москва оставляет за собой право «действовать зеркально».

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Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны страны Сергеем Шойгу заявил, что ответ Москвы на выход США из ДРСМД будет зеркальным.

По его словам, РФ также приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках соглашения.

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