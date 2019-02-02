Пекин, 2 февраля, 2019, 21:27 — ИА Регнум. Быстрыми темпами, опережающими по сравнению с другими регионами, растет среднедушевой доход в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, который считается одним из наиболее «проблемных» в стране, сообщает 2 февраля Синьхуа.

Урумчи

В 2018 году средний годовой доход на душу населения в СУАР достиг 21,5 юаня (или 3,2 тыс. долларов), увеличившись за год более чем на 7,5%.

Сообщается, что правительство региона активно поддерживает развитие сельского хозяйства, прежде всего животноводства, и оказывает помощь расширению масштабов частного предпринимательства. Чистый доход от бизнес-деятельности в 2018 году увеличился почти на 10%. Властями региона прилагаются серьезные усилия по всемерной поддержке трудоустройства во всех перспективных сферах.

Отметим, что опережающее развитие СУАР является частью государственных программ борьбы с бедностью и подъема отдаленных сельскохозяйственных регионов.