Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Суд запретил Джеку Итону-Моррису, бывшему парню Иды Лундгрен, дочери актёра Дольфа Лундгрена, приближаться к ней и членам её семьи. Об этом 14 июня пишет TMZ.

Gage Skidmore Дольф Лундгрен

Как отмечает СМИ, Джеку Итону-Моррису запрещено приближаться к экс-подруге и её родным ближе, чем на 100 ярдов (91 метр). Причиной такого судебного решения стали обвинения Иды Лундгрен в адрес Итона-Морриса — по её словам, он не раз угрожал ей, применял физическое насилие, а также неадекватно себя вёл по отношению к ней.

Добавим, что запретительный приказ является временным. В конце июня состоится слушание, в котором Джек Итон-Моррис сможет изложить свою версию произошедшего.