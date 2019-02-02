Москва, 2 февраля, 2019, 20:12 — ИА Регнум. Прокурор города Ивделя Свердловской области Василий Темпалов не мог выезжать 15 февраля 1959 года с докладом в Свердловск по уголовному делу о гибели группы Игоря Дятлова, потому что данное уголовное дело было возбуждено лишь 26 февраля. Об этом на канале «Эфир» заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Куренной отметил, что эта записка вносила путаницу и в дату обнаружения тел туристов, и в дату возбуждения самого уголовного дела. И буквально на днях возникла очередная, по его выражению, псевдо-медиа-сенсация. В записке, которую нашли исследователи, говорится, что Василий Темпалов выезжает в Свердловск для доклада по уголовному делу о гибели туристической группы Дятлова. Общественность смутила дата этой записки — 15 февраля.

В очередной раз эту записку представил исследователь Олег Архипов. Это произошло на ежегодной конференции, которая состоялась в Уральском федеральном университете (УрФУ). Судя по дате, получается, что речь уже идёт об уголовном деле, хотя о гибели группы стало известно гораздо позже.

Александр Куренной подтвердил: такая записка действительно была. Но написать её 15 февраля прокурор Ивделя никак не мог.

«Пустую палатку нашли 26 февраля и в тот же день было возбуждено уголовное дело. Первые тела нашли как раз 26 и 27 февраля. В уголовном деле содержатся разные даты допросов, но они укладываются в эти рамки. Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог 15 февраля выезжать с докладом по уголовному делу и, собственно, не выезжал», — констатировал официальный представитель Генпрокуратуры.

Как же тогда в записке оказалась дата 15 февраля? Ответ на этот вопрос уже дали сотрудники прокуратуры Свердловской области. С участием специалистов-психологов была проведена проверка. И было точно установлено, что Темпалов просто ошибся цифрой в указании месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, туристическая группа Игоря Дятлова погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Всего в ней были девять человек — студенты и выпускники Уральского политехнического института.