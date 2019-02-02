Исламабад, 2 февраля, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе границы Пакистана и Афганистана 2 февраля. Об этом сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на Национальный центр мониторинга сейсмической активности Пакистана.

koldo Горы Афганистана

По данным представителей цента, эпицентр землетрясения, очаг которого залегал на глубине до 208 км, находился в районе горы Гиндукуш.

«Подземные толчки ощущались на обширной территории», — говорится в сообщении.

О жертвах среди местного населения информации не поступало.

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