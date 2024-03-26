Калуга, 2 февраля, 2019, 18:52 — ИА Регнум. Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин поздравил общественные организации и национальные автономии региона с присвоением акции «Восславим флаг российский» федерального статуса. Решение об этом было принято накануне, 1 февраля, на расширенном заседании Совета Ассамблеи народов России, состоявшемся в Общественной палате России в Москве.

Admoblkaluga.ru Общественный проект «Восславим флаг российский»

Как сообщили 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, региональный общественный проект, стартовавший 22 августа 2018 года, представил председатель Калужского отделения Ассамблеи Стефан Генич.

Согласно замыслу, предлагается вывешивать российские флаги не только на зданиях государственных и муниципальных учреждений, но и на частных домах, в том числе многоквартирных, на зданиях предприятий и организаций всех форм собственности, особенно в дни общероссийских праздников и знаменательных событий. Проект был активно поддержан жителями области. На заседании Совета Ассамблеи было предложено присоединиться к акции и другим регионам России. Инициатива калужан была одобрена.

«В непростой внешней политической ситуации эта акция имеет большое значение. Российский флаг — один из символов государственности. Единение представителей национальностей и народностей, различных групп российского общества в уважительном отношении к символу нашего суверенного государства особенно важно в наши дни», — отметил Стефан Генич.

Поздравляя земляков с присвоением проекту «Восславим флаг российский» всероссийского статуса, калужский министр Олег Калугин подчеркнул: «Очень важно, что инициатива по популяризации символа государственности идет от самих граждан, и что в проекте участвуют национальные автономии и диаспоры. Это еще один шаг в объединении и укреплении нашего общества».