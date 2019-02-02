Санкт-Петербург, 2 февраля, 2019, 18:24 — ИА Регнум. Голландская теннисистка Кики Бертенс (8-я ракетка мира) одержала победу над представительницей Белоруссии Ариной Соболенко (10-я ракетка мира) в полуфинале турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 41 минуту, завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Steven Pisano Кики Бертенс

Бертенс девять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В финале турнира Бертенс сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич (30-я ракетка мира).

Читайте также: Соболенко вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге