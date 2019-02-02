Кишинёв, 2 февраля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон вернулся из Москвы в Кишинев на самолете, предоставленном руководством России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о спецборте с экипажем, способным выполнять полет и приземление в сложных погодных условиях.

Kremlin.ru Игорь Додон и Владимир Путин

Дело в том, что из-за тумана Кишиневский аэропорт в течение двух дней не принимал самолеты, и находившийся с визитом в Москве президент Додон не мог вернуться домой.

По возвращении Додон поблагодарил президента России Владимира Путина за предоставленный молдавской делегации самолет, подчеркнув, что все расходы в этой связи взяла на себя российская сторона.

Он также сообщил, что главный итог поездки: «Россия разрешила транзит молдавских товаров через территорию Украины».

«С 31 января наша продукция снова беспрепятственно доставляется на территорию России через Украину, о чем мы ранее договорились с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», — рассказал Додон.

Кроме того, сообщил он, на следующей неделе в Молдавию прибудут первые 12 автомобилей «КамАЗ» — подарок от правительства России. Они будут распределены между крупнейшими городами и районными центрами Молдавии.

Обсуждался также ход реализации решения о «миграционной амнистии» для молдавских гастарбайтеров. Амнистия, по словам Додона, проходит в плановом режиме, и российская сторона «выполняет взятые на себя обязательства».

Под нынешнюю миграционную амнистию подпадают 160 тыс. граждан Молдавии, нарушивших российской законодательство и получивших запрет на въезд. Чтобы воспользоваться амнистией, граждане Молдавии, находящиеся на территории России, должны выехать в Молдавию не позже 23 февраля (24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы) и могут вернуться в Россию не ранее 1 марта.