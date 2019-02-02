Калуга, 2 февраля, 2019, 17:37 — ИА Регнум. В Калуге сотрудники полиции задержали подозреваемых в серии имущественных преступлений под предлогом проверки газового оборудования.

40.мвд.рф Подозреваемая в краже. Оперативная съемка полиции.

Как сообщили 2 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Калуге задержали группу лиц, подозреваемых в серии имущественных преступлений в отношении пенсионеров областного центра. Задержанными оказались трое граждан, имеющих судимость за совершение аналогичных преступлений — двое жителей Брянской области, женщина 1983 года рождения и мужчина 1981 года рождения, и калужанка 1981 года рождения.

Потерпевшими от действий злоумышленников стали восемь пожилых граждан в возрасте от 65 до 85 лет.

По версии полицейских, группа лиц действовала по одной и той же схеме. Сначала они примечали одиноких пенсионеров, выясняли адрес их проживания, а затем приходили по месту их жительства под предлогом проверки газового оборудования. Одна из задержанных, предъявляя поддельное удостоверение, проникала в квартиры потерпевших. В то время, как женщина отвлекала внимание пенсионеров проверкой газового оборудования, ее подельница тайно похищала денежные средства и золотые украшения. Общая сумма ущерба, причиненная пенсионерам, составила около 300 тысяч рублей.

Преступления были совершены в период с октября 2018 года по настоящее время. Перемещение лжегазовиков осуществлялось на легковом автомобиле, за рулем которого находился житель Брянской области.

В настоящее время подозреваемые доставлены в территориальный орган внутренних дел. Калужские полицейские полагают, что данные лица причастны к совершению аналогичных преступлений на территории и других субъектов Российской Федерации.

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