Калуга, 2 февраля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. В ночь на 2 февраля 2019 года в поселке Бабынино Калужской области произошло возгорание частного дома, в котором проживали двое мужчин в возрасте 38 и 54 лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Дом после пожара

По данным ведомства, после тушения пожара были обнаружены тела трех мужчин, личность третьего погибшего устанавливается.

На месте происшествия работали следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и полиции.

По возбужденному уголовному делу, следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе неисправность электропроводки и электроприборов, а также неосторожное обращение с огнем. Вещественные доказательства, в том числе электропровода, изъяты для дальнейшего исследования.

Для установления точной причины пожара назначена пожаро-техническая экспертиза. Кроме того, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить, носила ли смерть троих мужчин криминальный характер. Следователи допрашивают очевидцев, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В Томске при пожаре погиб основатель кукольного театра