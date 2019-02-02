Москва, 2 февраля, 2019, 15:29 — ИА Регнум. Ограничения доступа к незаконным копиям кинофильма «Зелёная книга» (Green Book, 2018) потребовал у операторов связи и владельцев интернет-ресурсов Роскомнадзор. Об этом 2 февраля сообщается на официальном сайте ведомства.

Цитата из к/ф «Зеленая книга». реж. Питер Фаррелли. 2018. США Тони-Болтун и Дон Ширли

Меры защиты авторского права были приняты Роскомнадзором в отношении 369 интернет-ресурсов на основании судебных актов. Всем владельцам ресурсов, незаконно распространяющим копии фильма, было направлено уведомление.

После получения уведомления владельцы 327 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа копии фильма. Доступ ещё к 20 сайтам, владельцы которых не выполнили требование Роскомнадзора, ограничивается операторами связи. Оставшиеся 22 ресурса должны будут удалить незаконные копии фильма в сроки, установленные законом.

Фильм «Зелёная книга» режиссёра Питера Фаррели вошёл в десятку лучших фильмов 2018 года. Он уже удостоился награды «Золотой глобус» как лучший мюзикл и за лучший сценарий, получил главную награду на Международном кинофестивале в торонто и главную награду Гильдии продюсеров Америки Producers Guild Awards.

Кроме того, фильм был номинирован на Оскар в нескольких категориях. Премьера фильма в России состоялась 24 января.

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