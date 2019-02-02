Вашингтон, 2 февраля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 1 февраля в своем «Твиттере» опять затронул тему войн в Сирии и Афганистане. В частности, он написал, что унаследовал от предыдущего президента США «полный беспорядок в Сирии и Афганистане». Он назвал эти конфликты «бесконечными войнами», на которые тратятся неограниченные средства и которые ведут к множеству смертей.

Американский солдат

Дональд Трамп также напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании обещал их завершить. Он отметил, что на войну в Афганистане тратится пятьдесят миллиардов долларов в год, в ходе этой войны наносится большой ущерб, и в то же время «мы … говорим о каком-то мире».

Данное сообщение в «Твиттере» является ответом на недавнее выступление сената США против «поспешного вывода» американских войск из Сирии и Афганистана. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.

Более месяца назад Дональд Трамп объявил о полном выводе войск из Сирии. Кроме этого, в администрации президента США и Пентагоне обсуждаются планы о сокращении военного контингента в Афганистане с 14 тысяч до 7 тысяч американских военнослужащих.

По имеющейся информации, за 17 лет войны в Афганистане Соединенные Штаты истратили более 900 миллиардов долларов. В ходе этой войны погибло более 2400 американских граждан.

Следует заметить, что за период президентства Ашрафа Гани с 2014 года в Афганистане погибло около 45 тысяч афганских военнослужащих и полицейских. По словам Гани, иностранные силы за данный период потеряли 72 человека убитыми. Соотношение потерь — 625 к 1.