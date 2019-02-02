Наро-Фоминск, Московская область, 2 февраля, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Трагедией закончился конфликт с супругой сотрудника полиции в Московской области. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По предварительной информации, сотрудник полиции Селятинского отдела УМВД РФ Наро-Фоминского городского округа в ходе ссоры с женой в квартире в посёлке Калининец получил ножевое ранение, был госпитализирован, но в результате полученных травм скончался.

По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности, была задержана супруга сотрудника полиции.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователями запланировано проведение допроса подозреваемой и принятие к ней мер пресечения в виде заключения под стражу. Также будут сделаны необходимые биологические и криминалистические экспертизы и проведены другие следственные действия с целью установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

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