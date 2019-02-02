Бердск, Новосибирская область, 2 февраля, 2019, 14:27 — ИА Регнум. В городе Бердск в ночь на сегодня, 2 февраля, сгорели десять пассажирских микроавтобусов, автомобиль УАЗ-Патриот, мопед, сварочный аппарат и снегоуборочная машина. Техника принадлежала частному перевозчику и находилась в гаражном боксе, пристроенном к его коттеджу.

54.mchs.gov.ru Пожарный

«В 07:26 (время местное) пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось пять единиц техники и 18 человек личного состава», — сообщили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как сообщает сайт «Бердск-Онлайн», в 3:00 (время местное) бизнесмен услышал хлопок, вышел на улицу и увидел дым из гаража. Он вызвал пожарных. Во время тушения произошел взрыв одного автомобиля, остальные маршрутки охватило пламенем — они работали на газовом оборудовании.

По мнению начальника транспортного отдела администрации Бердска Надежды Нятиной, это урон не только для перевозчика, но и для города — он является одним из старейших и крупнейших перевозчиков муниципалитета.

Городские власти планируют переговорить с другими перевозчиками Бердска, чтобы перераспределили транспорт по оставшимся без транспорта маршрутам.