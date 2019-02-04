Москва, 4 февраля, 2019, 06:35 — ИА Регнум. Какова окончательная цель нынешнего процесса глобализации, если проследить ее от самых истоков? Ответ на этот вопрос можно найти в высказываниях экспертов и теоретиков, а также политических деятелей, закладывавших фундамент «здания всемирного управления» задолго до появления самого термина «глобализация». О том, почему глобализация в нынешнем исполнении приобретает столь уродливые черты и несет народам Земли опасность, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Игра

Глобализация как процесс переплетения политик и экономик всех стран планеты могла бы быть и не столь разрушительна, как мы ее наблюдаем в современной нам реальности. Беда в том, что для воплощения этого проекта были выбраны наработки самой агрессивной в истории западной цивилизации, причем, как на подбор, наработки самые человеконенавистнические. Высокомерие по отношению к другим странам, нежелание признать их историческое достоинство или право на культурную самостоятельность превращает глобализацию в западном исполнении в таран, разрушающий государственности и несущий с собой неисчислимые бедствия и горе для большинства людей.

Предыдущая версия, как бы «разминочная» глобализация в виде Британской колониальной империи, не даром вызывала восторг того же Гитлера; но пройдя через фашистскую реконструкцию, глобализация конца ХХ — начала ХХI века стала угрозой самому существованию человечества. Как же происходил этот процесс и знает ли человечество для него альтернативу?

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