Люгде, Германия, 2 февраля, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Масштабы деятельности группы педофилов в немецком городе Люгде (Северный Рейн — Вестфалия) оказались серьезнее, чем считала полиция первоначально. Число известных жертв возросло с 23 до 29, пишет газета Süddeutsche Zeitung 1 февраля.

Цитата из к/ф «Бесы». реж Владимир Хотиненко. 2014. Россия Педофил высматривает жертву

Полиция не озвучила подробности о новых данных, в том числе не назвала возраст новых выявленных жертв. Тем временем сама полиция оказалась под давлением: стало известно, что два сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении детей поступали в полицию еще в 2016 году, но тогда полицейские не предприняли мер и передали дело в ведомство по делам молодежи. Прокуратура начала проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, по делу о педофилии в Люгде арестованы трое мужчин. Главный подозреваемый находится под стражей с декабря, два других были арестованы в январе. Им вменяется в вину создание порнографических материалов с участием несовершеннолетних, а число конкретных преступлений превышает 1000.