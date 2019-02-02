Пермь, 2 февраля, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Инцидент с кражей картины Архипа Куинджа в Третьяковской галерее стал поводом для проверки системы безопасности подобных учреждений по всей стране, сообщает 1 февраля телеканал «Рифей Пермь».

(сс) shakko Пермская государственная художественная галерея

Проверка также может коснутся и Пермской художественной галереи, однако это вряд ли потребуется, так как здесь с безопасностью все в порядке, считает ее директор Юлия Тавризян.

«Меры безопасности сейчас действительно серьезные. Что называется, мышь не проскочит. Повсюду камеры видеонаблюдения, датчики, тревожные кнопки. Круглосуточные посты охраны. В каждом зале — смотрители. Да и картины в пермской галерее развешены не на крюках, а на специальных подвесах. Так просто со стены не снимешь», — отмечает директор.

Напомним, 27 января в Третьяковской галереи была похищена одна из картин известного русского художника Архипа Куинджи. Грабитель просто подошел к полотну, снял его и удалился, все это произошло на глазах у посетителей.

Через несколько часов преступник был задержан, а картина, страховая стоимость которой составляет 12 млн рублей, была изъята.