Нью-Дели, 2 февраля, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Новый «временный» бюджет, представленный министром финансов Индии Пиюшем Гоялом, предусматривает выделение крупных сумм на защиту коров.

(сс) David Turner Корова в Индии

По сообщению индийского новостного агентства «Амар Уджала», в проекте бюджета говорится о специальной программе «Камдхену», направленной на защиту коров, которые в индуизме считаются священными животными.

В рамках программы будет создана комиссия «Камдхену», которая займётся разработкой конкретных шагов для защиты коров на всей территории Индии. Сообщается, что на нужды программы в бюджете выделено 7,5 миллиарда рупий (7 миллиардов рублей). Программа по защите коров вводится параллельно с увеличением расходов на размножение домашних животных, а также на рыбоводство.