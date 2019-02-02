Москва, 2 февраля, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Риск смертности от всех причин и риски возникновения хронических заболеваний удваиваются каждые восемь лет после достижения 40 лет, показало исследование российских учёных, опубликованное в журнале Communications Biology.

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Группа российских учёных под руководством Петра Федичева из Московского физико-технического института и Юрия Аульченко из Новосибирского государственного университета проанализировала динамику возникновения хронических заболеваний на базе клинических данных британского биобанка UK Biobank. Учёные обнаружили, что риски возникновения наиболее распространённых хронических заболеваний после 40 лет растут с такой же скоростью, как и риски смертности от всех причин, описываемые распределением Гомпертца. Обнаруженное совпадение графиков позволило учёным предположить, что риск смертности от всех причин и риски возникновения хронических заболеваний регулируются одними и теми же генетическими факторами.

Изучив геномы более 300 тысяч британцев из базы UK Biobank, исследователи выявили 12 генетических локусов, влияющих на здоровую продолжительность жизни. 3 из 12 обнаруженных генетических локусов были ассоциированы и с риском нескольких заболеваний, и со продолжительностью здоровой жизни.

Учёные рассчитывают, что их работа позволит разработать новые диагностические методы в области генетики старения, а также поможет в поиске направлений для будущей терапии против старения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Кабардино-Балкарском госуниверситете стартовал проект по внедрению новых методов изучения «гена долголетия». С 2010 года сотрудники этого вуза собирают образцы ДНК долгожителей региона в рамках совместного проекта с Институтом общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН.