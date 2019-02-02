Мехико, 2 февраля, 2019, 14:45 — ИА Регнум. 1 февраля президент Мексики Андрес Лопес Обрадор объявил о запуске программы «Сея жизнь», предусматривающей подъём национального сельского хозяйства и создание более 200 тысяч рабочих мест в сельскохозяйственном секторе.

Диего Ривера. На винограднике (фрагмент). 1920

Во время своей традиционной утренней пресс-конференции Лопес Обрадор сообщил, что его правительство поставило цель засадить 1 млн гектаров земли фруктовыми деревьями и деревьями, древесина которых может быть использована в строительстве.

Как сообщило мексиканское агентство Televisa, президент обозначил, что в 2019 году будет засажено 500 тыс. гектаров земли, в результате чего станет возможным создание для сельхозработников дополнительных 200 тыс. рабочих мест с подённой зарплатой.

Лопес Обрадор заверил, что за счёт внедрения программы «Сея жизнь» будет наращиваться сельскохозяйственное производство в общинах, эхидо (сельскохозяйственных коммунах) и мелких хозяйствах, чтобы крестьянам было выгодно оставаться в деревне.

Министр благосостояния Мария Луиса Альборес, также участвовавшая в пресс-конференции, изложила сильные стороны программы.

Так, Альборес сообщила, что программа «Сея жизнь» предусматривает выплату 5 тыс. песо в месяц фермерам за их труд с понедельника по субботу. Из этой суммы 4,5 тыс. песо будут выплачиваться наличными, а оставшиеся 500 песо будут направляться в накопительный фонд. Министр подчеркнула, что в рамках программы фермеры будут получать семена и оборудование, а при поддержке биологов и специалистов из других сфер при общинах будут созданы питомники.

Альборес также отметила, что правительство желает восстановить сельское хозяйство путём восстановления лесов, возродить в жителях любовь к земле, облагородить труд в сельском хозяйстве.