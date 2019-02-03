Новосибирск, 4 февраля, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Новая атака «телефонных террористов» на сибирские регионы вызвала эвакуацию около 400 учреждений. О том, как отреагировали различные службы и какие способы были предложены для борьбы с ложными сообщениями о минировании, рассказывает в своей статье корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

Иван Шилов ИА REGNUM

В условиях сибирских морозов эвакуация школ и больниц представляет серьезную сложность, а иногда оказывается просто невозможной. Преступники, устроившие массовое «телефонное минирование», поставили под угрозу жизнь и здоровье множества людей, ведь даже работа бригад «Скорой помощи» была на некоторое время парализована. Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ — все эти города подверглись телефонным атакам. Паники преступникам вызвать не удалось, но, конечно же, тревога, а местами сумятица, сопутствующая спешке, во многих случаях присутствовала.

За 2017 год ущерб от массовых анонимных сообщений о бомбах, по информации главы ФСБ РФ Александра Бортникова, составил порядка 300 млн рублей. Основная цель таких атак — вызвать недовольство простых жителей. Способы борьбы — применять самые строгие предусмотренные меры наказания для тех преступников, которых удастся идентифицировать, и если звонок осуществлен с территории РФ, вероятность успешной поимки весьма высока. Но что делать, если российские регионы атакуют из-за рубежа?

Читайте статью Ситуация с «минированием» в Сибири вскрыла ряд проблем на местах и другие публикации Анны Алябьевой.