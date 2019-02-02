В Московской области убит полицейский
Красногорск, 2 февраля, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Сотрудник полиции погиб в Московской области в результате полученного ножевого ранения. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
Инцидент произошел накануне, 1 февраля. В больницу из поселка Калининец был доставлен помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции. У него было проникающее ножевое ранение.
Медики пытались спасти полицейского, но, к сожалению, он скончался.
По предварительным данным, ножевое ранение было получено в ходе бытового конфликта.
В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка.