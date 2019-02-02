Каир, 2 февраля, 2019, 12:07 — ИА Регнум. Правительство Египта одобрило проект поправок к закону о борьбе с наркотиками, согласно которым «любой, кто ввозит или вывозит синтетические вещества с наркотическим воздействием на разум, тело, физическое или неврологическое состояние организма должен быть осужден к смертной казни». Об этом сообщает новостное издание «Al Bavaba».

Цитата из к/ф «Зеленая миля». реж Фрэнк Дарабонт. 1999. США Смертная казнь

Проект поправок призван кардинально решить проблему распространения наркотиков во всех формах, особенно тех, которые не включены в международные списки запрещенных веществ.

Согласно новым поправкам, за хранение наркотических веществ с целью продажи предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения и штраф в размере от 100 до 500 тысяч египетских фунтов (от 5,5 до 28 тысяч долларов).

Также ужесточается наказание и для тех, кто использует наркотики в личных целях, — им грозит тюремный срок и крупный штраф.

Сообщается, что проблема распространения наркотиков в последнее время стала весьма актуальной для египетского общества, особенно среди молодежи.