Бостон, США, 2 февраля, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Причины падения глобальных продаж смартфонов в 2018 году назвали эксперты консалтинговой компании International Data Corporation (IDC) в отчёте, опубликованном на сайте IDC.

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Представитель IDC Райан Рейт заявил, что падение продаж смартфонов вызвано несколькими факторами: удлинением циклов замены устройств, политической и экономической неопределённостью, а также растущим разочарованием потребителей в связи с ростом цен.

Специалисты IDC отметили, что положительная динамика наблюдалась только на рынках нескольких стран, включая Индию, Индонезию и Вьетнам. Эксперты посчитали, что продажи смартфонов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом упали на 4,1%.

В IDC отметили растущую централизацию производства смартфонов. В 2017 году 63% выпущенных устройств были произведены одним из пяти крупнейших поставщиков (Samsung, Apple, Huawei, OPPO, Xiaomi), а в 2018 году совокупная доля этих компаний увеличилась до 69%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты компании Strategy Analytics представили отчёт, согласно которому продажи смартфонов в 2018 году упали на 5% по сравнению с 2017 годом.