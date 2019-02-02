США, 2 февраля, 2019, 11:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Чикаго Блекхоукс» обыграл с крупным счетом хоккеистов «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

(сс) swimfinfan «Чикаго Блекхоукс»

Встреча проходила в Баффало и закончилась со счетом 7:3 в пользу гостей.

У победителей шайбами отметились Дрейк Каджула (19-я), оформивший в матче дубль Патрик Кейн (21-я, 58-я в пустые ворота), Данкан Кит (26-я), также оформивший дубль в матче Брэндон Саад (40-я, 60-я) и Коннор Мёрфи (52-я).

У их оппонентов шайбы на счету Джейка Айкела (39-я), Кайла Окпосо (44-я) и Джейсона Поменвиля (48-я)

Патрик Кейн также набрал ещё 2 очка за две результативные передачи и теперь на его счету свыше 900 очков, набранных им за игровую карьеру. Игрок стал 13-м американским хоккеистом в истории НХЛ с таким достижением.

Российский форвард «Чикаго» Артём Анисимов провел на льду 11 минут 21 секунду и, набрав 2 минуты штрафа и сделав два броска в створ ворот, не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, по итогам игры «Чикаго» с 47 очками находится на пятнадцатом, предпоследнем месте западной конференции НХЛ, «Баффало» с 56 очками на десятой позиции востока.