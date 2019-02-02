Томск, 2 февраля, 2019, 11:27 — ИА Регнум. Основатель известного в Сибири томского театра кукол «2+ку», режиссёр и создатель уникальных механических кукол Владимир Захаров погиб при пожаре на территории театра. Об этом 2 февраля сообщается на странице театра в социальной сети Instagram.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

В сообщении сказано, что Владимир Захаров трагически погиб при пожаре, возникшем в домике-мастерской рядом с театром «2+ку». Прощание с Захаровым состоится в здании театра, о времени и дате будет сообено дополнительно.

По предварительным данным, полученным Следственным управлением следственного комитета (СУ СК) по Томской области, сильно обгоревшее тело человека было обнаружено при тушении пожара, возникшего 1 февраля в деревянном двухэтажном строении по адресу пер. Южный, 29 в городе Томске.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Основной версией о причине возгорания, на основе полученных предварительных данных, является замыкание электропроводки.

Ведётся расследование, назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и пожаротехническая. По результатам расследования будет принято процессуальное решение.

Тетар живых кукол «2+ку» был основан Владимиром Захаровым в 1991 году, во время работы режиссёра над первым собственным спектаклем «Жан из стручка». Захаров был главным идеологом и движущей силой театра. Он был в театре режиссёром, драматургом, актёром, бутафором, художником-декоратором и мастером-кукольником. Захаров разработал особую конструкцию уникальных механических кукол с полной механикой оживления: у кукол двигались глаза, рот, пальцы на руках. Здание театра находится в парке, который стал одним из любимых мест для прогулок горожан Томска. Захаров поставил более полутора десятков спектаклей по произведениям Экзюпери, Борхеса, Сергея Козлова, а также своего авторства.