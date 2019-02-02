Москва, 2 февраля, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает ввести крупные штрафы за лживые ссылки на ГОСТы при маркировке продукции. Об этом заявил в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

(сс) Донор ГОСТ

По словам чиновника, Росстандарт необходимо наделить большими контролирующими полномочиями, чтобы ведомство могло проверять и карать за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Такое предложение уже было поддержано государственной комиссией по противодействию контрафакту на рынке, которую возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Также Абрамов предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами. Речь идет о введении оборотных штрафов в 1% годовой выручки компании-нарушителя и 3% годовой выручки при повторном нарушении.

Глава Росстандарта подчеркнул, что введение оборотных штрафов оправдано и уже доказало свою эффективность на примере автозаправочных станций. Средний штрафной чек на топливном рынке вырос с 60 тыс. рублей до 560 тыс. рублей и владельцы АЗС теперь задумываются, а стоит ли в принципе нарушать. При этом доля некачественного топлива на рыке снизилась в два раза.