Денвер, США, 2 февраля, 2019, 10:32 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Денвер Наггетс» одержал победу с крупным перевесом над командой «Хьюстон Рокетс», сообщает 2 февраля «Матч ТВ».

(сс) tookapic Баскетбольный мяч

Игра проходила на домашнем паркете «Денвера» и закончилась со счетом 136:122 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Денвера» Малик Бизли, который набрал в игре 35 очков. Его коллега по клубу — сербский центровой Никола Йокич немного не добрал до трип-дабла с 31 очком, 13 подборами и 9 результативными передачами.

У «Рокетс» лучшим игроком стал Джеймс Харден, который набрал 30 очков в матче. 23 очка на счету его партнера по клубу Кеннет Фарид, ещё 20 в свой актив записал Крис Пол.

Отметим, по итогам игры «Денвер» набрал 87 очков и догнал «Голден Стэйт Уорриорз», находящийся на втором месте в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» с 80 очками находится на 11 позиции.