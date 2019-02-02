Штат Калифорния, США, 2 февраля, 2019, 10:02 — ИА Регнум. По данным федеральных прокуроров, девятнадцать человек обвинены в организации «родильного туризма», который позволил «тысячам» беременных женщин (в основном, из Китая) приехать в Калифорнию, родить там и иметь ребенка-гражданина США. Об этом сообщает The Washington Examiner.

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Министерство юстиции заявило, что федеральные и местные правоохранительные органы в четверг арестовали трех основных подозреваемых — Дунъюаня ли, Майкла Вэй Юэ Лю И Цзин Дуна, которые управляли фирмой USA Happy Baby, Inc. Эти три человека управляли родильными и материнскими домами, где женщины, заплатившие от $15 000 до $50 000 каждая, жили до и после рождения ребенка.

«Эти случаи утверждают широкий спектр преступных схем, которые стремились победить наши иммиграционные законы — законы, которые приветствуют иностранных гостей, пока они честны о своих намерениях при въезде в страну, — сказал прокурор Центрального округа Калифорнии Ник Ханна. — Заявления операторов этих родильных домов показывают презрение к Соединенным Штатам: они заманивали клиентов силой и престижем американского гражданства для их детей. Некоторые из богатых клиентов этих компаний также проявили вопиющее неуважение к США, проигнорировав судебные приказы, предписывающие им остаться в стране для оказания помощи в расследовании».

Новые детали в обвинительных заключениях показали, что мошенники обещали клиентам доступ к «самой привлекательной национальности», «лучшему воздуху», «приоритетам для работы в правительстве США», «бесплатному образованию от младшей средней школы до государственной средней школы» и шанс «получать пенсию, живя за границей».

Мошенники также «тренировали» женщин на то, как проходить визовые интервью, продлевать визы и наживаться на федеральных льготах. В обвинительных заключениях говорится, что китайские клиенты были научены, что говорить на собеседовании в консульстве США в Китае, в том числе, что они планировали посетить эту страну только на две недели.

Женщинам также было сказано носить свободную одежду, когда они ехали в США, чтобы их беременность не была очевидной для сотрудников таможни и пограничной службы США в аэропорту. Им советовали сначала лететь на Гавайи, а затем в Лос-Анджелес, потому что таможню на Гавайях легче пройти. Организаторы поездок делали миллионы долларов.

США являются одной из 30 стран мира, признающих ребенка, рожденного в пределах своих границ, гражданином, даже если его родители не являются гражданами, это относится также в случае пребывания родителя в стране по временной визе или незаконно.