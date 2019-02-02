Тольятти, Самарская область, 2 февраля, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал продажу своей модели Lada Vesta в спортивной версии, стоимость которой свыше 1 млн рублей, сообщил 1 февраля официальный сайт «Авто ВАЗА».

Lada.ru Lada Vesta Sport

По данным производителя, Lada Vesta Sport будет предлагаться в максимальной комплектации Luxe по цене 1 009 900 рублей. Автомобиль будет оснащен с системой стабилизации, климат-контролем, круиз-контролем, мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений, датчиками дождя и света и аудиосистемой.

Также будет доступен вариант автомобиля с пакетом Multimedia c камерой заднего вида, мультимедийной системой с навигатором и обогревом ветрового стекла. Эта версия будет доступна по цене 1 045 900 рублей.

Автомобиль имеет агрессивную, спортивную внешность, которая формирует аэродинамический обвес, расширенную колею с 17-дюймовыми колесами и заниженную 31-мм подвеску. Кроме этого на спортивной версии «Весты» будет установлен 1,8-литровый 145-сильный двигатель с модернизированными системами впуска и выпуска и механическая коробка передач с усиленными приводами.

Отметим, ранее эксперты предполагали, что стоимость новой модели «АвтоВАЗа» Lada Vesta Sport составит не более 900 000 рублей, так как её параметры не вполне соответствуют параметрам спорткаров других автопроизводителей.