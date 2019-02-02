Детройт, США, 2 февраля, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» одержал победу в овертайме над командой «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 2 февраля Сhampionat.com.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

Встреча проходила в Детройте и завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей.

Основное время матча закончилась со счетом 2:2. У хозяев голами отличились Густав Нюквист (29-я) и Дилан Ларкин (54-я в большинстве), у гостей — Остон Мэттьюс (39-я) и Патрик Марло (58-я).

В овертайме же все решила шайба защитника «Детройта» Дэнни Декайзера на 62-й минуте, принесшая победу хозяевам.

Отметим, по итогам игры «Детройт» с 47 очками находится на 14 месте восточной конференции, «Торонто» на 3 месте там же с 63 очками.